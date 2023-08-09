Турцию всколыхнуло новое землетрясение сразу после жуткого прогноза известного сейсмолога

Турецкая провинция Малатья содрогнулась от землетрясения магнитудой в 4,4 балла. Об этом в Twitter сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, сейсмическую активность зафиксировали в районе Ешильюрт в 20:01 по местному времени (не отличается от московского). Очаг толчков находился на глубине в 12,1 километра.