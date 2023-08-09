Турцию всколыхнуло новое землетрясение сразу после жуткого прогноза известного сейсмолога
AFAD: В турецкой провинции Малатья случилось землетрясение магнитудой 4,4 балла
Последствия землетрясений в Турции в феврале. Обложка © ТАСС / dpa / Boris Roessler
Турецкая провинция Малатья содрогнулась от землетрясения магнитудой в 4,4 балла. Об этом в Twitter сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
По его словам, сейсмическую активность зафиксировали в районе Ешильюрт в 20:01 по местному времени (не отличается от московского). Очаг толчков находился на глубине в 12,1 километра.
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А вчера землетрясение мощностью в 5,6 балла произошло в Танзании. Подземные точки начались в 15:31 по времени UTC (то есть в 18:31 по Москве) на удалении 124 километров от столицы страны — Додомы.