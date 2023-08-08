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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 20:37

В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Танзании случилось землетрясение мощностью в 5,6 балла. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные точки начались в 15:31 по времени UTC (то есть в 18:31 по Москве) на удалении 124 километров от столицы страны — Додомы. Эпицентр подземной активности находился на десятикилометровой глубине. Пока что нет информации о жертвах и разрушениях.

В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5

А 6 августа мощные подземные толчки сотрясли китайскую провинцию Шаньдун. По данным Центрального телевидения Китая, на момент происшествия количество пострадавших достигло отметки в 21 человек.

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Юрий Лысенко
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