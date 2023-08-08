В Танзании случилось землетрясение мощностью в 5,6 балла. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные точки начались в 15:31 по времени UTC (то есть в 18:31 по Москве) на удалении в 124 километра от столицы страны — Додомы. Эпицентр подземной активности находился на десятикилометровой глубине. Пока что нет информации о жертвах и разрушениях.