В Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Танзании случилось землетрясение мощностью в 5,6 балла. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Подземные точки начались в 15:31 по времени UTC (то есть в 18:31 по Москве) на удалении 124 километров от столицы страны — Додомы. Эпицентр подземной активности находился на десятикилометровой глубине. Пока что нет информации о жертвах и разрушениях.
А 6 августа мощные подземные толчки сотрясли китайскую провинцию Шаньдун. По данным Центрального телевидения Китая, на момент происшествия количество пострадавших достигло отметки в 21 человек.
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