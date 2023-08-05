В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков сейсмологи зарегистрировали в 14 километрах к северу от села Торгалыг Овюрского района (неподалёку от границы с Монголией), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Оперативные группы администрации обследуют социально значимые объекты. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке возле Командорских островов произошло сразу три землетрясения. По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах толчки не ощущались, угрозы цунами, жертв и разрушений не было.
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