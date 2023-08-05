В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков сейсмологи зарегистрировали в 14 километрах к северу от села Торгалыг Овюрского района (неподалёку от границы с Монголией), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Оперативные группы администрации обследуют социально значимые объекты. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.