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5 августа, 12:04

В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков сейсмологи зарегистрировали в 14 километрах к северу от села Торгалыг Овюрского района (неподалёку от границы с Монголией), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Оперативные группы администрации обследуют социально значимые объекты. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что на Камчатке возле Командорских островов произошло сразу три землетрясения. По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах толчки не ощущались, угрозы цунами, жертв и разрушений не было.

Сейсмолог оценил угрозу землетрясений на турецких курортах

Сейсмолог оценил угрозу землетрясений на турецких курортах

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Shutterstock

Наталья Исакова
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