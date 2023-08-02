Три землетрясения случились возле Командорских островов на Камчатке

На Камчатке в акватории Тихого океана возле Командорских островов произошло сразу три землетрясения. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Магнитуда самого мощного составила 5,8. Очаг располагался на глубине 45 километров под морским дном", — информирует ведомство, уточняя, что расстояние до ближайшего населённого пункта — села Никольское — составило 156 километров.

Магнитуда ещё двух землетрясений, в 136 и 36 километрах от Никольского, значительно слабее — 4,0 и 3,7. По данным краевого ГУ МЧС РФ, в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, угрозы цунами, жертв и разрушений не было.