В турецкой Конье произошло землетрясение
В турецкой провинции Конья произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5. Об инциденте информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Эпицентр, по данным сейсмологов, располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Напомним, что буквально на днях на юго-востоке Турции случилось землетрясение ещё большей магнитудой — 5,4, но и тогда обошлось без разрушений и жертв. А 22 июля на востоке страны землетрясение произошло дважды за сутки. Это случилось в провинциях Адана и Малатья.
Лайф сообщал, что 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул. Власти Турции начали подготовку города к возможному разрушительному землетрясению.
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