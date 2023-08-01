В турецкой Конье произошло землетрясение

В турецкой провинции Конья произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5. Об инциденте информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Эпицентр, по данным сейсмологов, располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.