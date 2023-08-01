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1 августа, 15:37

В турецкой Конье произошло землетрясение

В турецкой провинции Конья произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5. Об инциденте информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Эпицентр, по данным сейсмологов, располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Напомним, что буквально на днях на юго-востоке Турции случилось землетрясение ещё большей магнитудой — 5,4, но и тогда обошлось без разрушений и жертв. А 22 июля на востоке страны землетрясение произошло дважды за сутки. Это случилось в провинциях Адана и Малатья.

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Лайф сообщал, что 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул. Власти Турции начали подготовку города к возможному разрушительному землетрясению.

Обложка ©

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Марина Калегина
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