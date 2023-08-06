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6 августа, 03:01

Разрушительное землетрясение произошло в китайской провинции Шаньдун

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Китая

<p>В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун было разрушено более 120 зданий, пострадал 21 человек. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/china_fact/status/1688003223880372225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">China Perspective </a></p>

В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун было разрушено более 120 зданий, пострадал 21 человек. Обложка © Twitter / China Perspective

Мощное землетрясение обрушилось на китайскую провинцию Шаньдун. Как сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местные власти, на данный момент известно о 21 пострадавшем.

В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун было разрушено более 120 зданий, пострадал 21 человек. Видео © Twitter / CGTN Global Watch

Известно, что землетрясение магнитудой 5,5 случилось в 02:33 по местному времени (21:23 субботы мск) в городе Дэчжоу в восточнокитайской провинции Шаньдун. Очаг толчков находился на глубине 10 километров.

По данным телеканала, в результате происшествия 21 человек пострадал, некоторые из них госпитализированы. Информации о погибших пока не приводится. Также разрушенными оказались 126 зданий. Сейчас на месте трагедии проводятся поисково-спасательные работы.

Три землетрясения случились возле Командорских островов на Камчатке

Три землетрясения случились возле Командорских островов на Камчатке

Ранее также в Туве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков сейсмологи зарегистрировали в 14 километрах к северу от села Торгалыг Овюрского района (неподалёку от границы с Монголией).

Анатолий Симоненко
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