Разрушительное землетрясение произошло в китайской провинции Шаньдун

Мощное землетрясение обрушилось на китайскую провинцию Шаньдун. Как сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местные власти, на данный момент известно о 21 пострадавшем.

В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун было разрушено более 120 зданий, пострадал 21 человек. Видео © Twitter / CGTN Global Watch

Известно, что землетрясение магнитудой 5,5 случилось в 02:33 по местному времени (21:23 субботы мск) в городе Дэчжоу в восточнокитайской провинции Шаньдун. Очаг толчков находился на глубине 10 километров.

По данным телеканала, в результате происшествия 21 человек пострадал, некоторые из них госпитализированы. Информации о погибших пока не приводится. Также разрушенными оказались 126 зданий. Сейчас на месте трагедии проводятся поисково-спасательные работы.