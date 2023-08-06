Разрушительное землетрясение произошло в китайской провинции Шаньдун
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Китая
В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун было разрушено более 120 зданий, пострадал 21 человек. Обложка © Twitter / China Perspective
Мощное землетрясение обрушилось на китайскую провинцию Шаньдун. Как сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местные власти, на данный момент известно о 21 пострадавшем.
В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун было разрушено более 120 зданий, пострадал 21 человек. Видео © Twitter / CGTN Global Watch
Известно, что землетрясение магнитудой 5,5 случилось в 02:33 по местному времени (21:23 субботы мск) в городе Дэчжоу в восточнокитайской провинции Шаньдун. Очаг толчков находился на глубине 10 километров.
По данным телеканала, в результате происшествия 21 человек пострадал, некоторые из них госпитализированы. Информации о погибших пока не приводится. Также разрушенными оказались 126 зданий. Сейчас на месте трагедии проводятся поисково-спасательные работы.
Ранее также в Туве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков сейсмологи зарегистрировали в 14 километрах к северу от села Торгалыг Овюрского района (неподалёку от границы с Монголией).