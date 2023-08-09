Хаос и обрушение 70 тысяч зданий: Сейсмолог представил сценарий чудовищного землетрясения в Стамбуле и объявил об отъезде
Сейсмолог Шенгер решил уехать из Стамбула из-за неминуемой угрозы землетрясения
Последствия землетрясений в Турции в феврале. Обложка © Getty Images / Burak Kara
Известный турецкий сейсмолог Джелаль Шенгёр сообщил о решении уехать из Стамбула из-за прогнозов о грядущем землетрясении, чем вызвал шквал критики и недовольство со стороны коллег.
"60–70 тысяч зданий, если не обрушатся сразу, будут сильно разрушены, на улицы невозможно будет попасть из-за спасательных работ, важнейшие трассы города придут в негодность, а выжившие в условиях создавшегося хаоса, может быть, будут заблокированы в городе на несколько дней или недель", — заявил он в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.
Учёный признался, что в связи с этим хочет переехать на дачу или в окрестности Чанаккале. Однако и там угроза землетрясений остаётся. При этом его давний соперник, сейсмолог Наджи Гёрюр, поспешил раскритиковать решение конкурента, назвав его неправильным.
"Мы, учёные, представляем всех. Как я смогу дальше жить, если я спасу себя, а сотни тысяч людей будут оставлены умирать?" — приводит его слова портал Medyatava.
При этом глава обсерватории Кандилли Халюк Озенер заявил DHA, что вместо планируемых переездов необходимо оставаться на месте и подготовиться к мощному землетрясению.
Напомним, ранее в турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой пять баллов. Его эпицентр располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра. А до этого подземные толчки магнитудой 5,4 ощущались на юго-востоке страны. К счастью, пострадавших и разрушений удалось избежать. При этом ещё в июле турецкие власти приняли решение подготовиться к возможным разрушительным землетрясениям.