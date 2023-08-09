Хаос и обрушение 70 тысяч зданий: Сейсмолог представил сценарий чудовищного землетрясения в Стамбуле и объявил об отъезде

Известный турецкий сейсмолог Джелаль Шенгёр сообщил о решении уехать из Стамбула из-за прогнозов о грядущем землетрясении, чем вызвал шквал критики и недовольство со стороны коллег.

"60–70 тысяч зданий, если не обрушатся сразу, будут сильно разрушены, на улицы невозможно будет попасть из-за спасательных работ, важнейшие трассы города придут в негодность, а выжившие в условиях создавшегося хаоса, может быть, будут заблокированы в городе на несколько дней или недель", — заявил он в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

Учёный признался, что в связи с этим хочет переехать на дачу или в окрестности Чанаккале. Однако и там угроза землетрясений остаётся. При этом его давний соперник, сейсмолог Наджи Гёрюр, поспешил раскритиковать решение конкурента, назвав его неправильным.

"Мы, учёные, представляем всех. Как я смогу дальше жить, если я спасу себя, а сотни тысяч людей будут оставлены умирать?" — приводит его слова портал Medyatava.