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10 августа, 22:31

Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции

Минздрав Турции: После землетрясения в Малатье пострадало 23 человека

<p>Последствия землетрясения в Малатье. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AfyonStarHaber" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AfyonStarHaber</a></p>

Последствия землетрясения в Малатье. Обложка © Twitter / AfyonStarHaber

Из-за землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадало как минимум 23 человека, заявил в "Твиттере" министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Землетрясение в Малатье застало врасплох местных жителей. Видео © Twitter / alex_le_bars

"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане из-за прыжков с высоты и падений", — сообщил Коджа.

Он заявил, что в эпицентр землетрясения направлено не менее 21 кареты скорой. Госпитализированным оказывают медицинскую помощь.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Напомним, турецкая провинция Малатья содрогнулась от землетрясения магнитудой 4,4. Об этом рассказал глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.

Анатолий Симоненко
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