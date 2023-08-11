Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции
Минздрав Турции: После землетрясения в Малатье пострадало 23 человека
Последствия землетрясения в Малатье. Обложка © Twitter / AfyonStarHaber
Из-за землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадало как минимум 23 человека, заявил в "Твиттере" министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Землетрясение в Малатье застало врасплох местных жителей. Видео © Twitter / alex_le_bars
"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане из-за прыжков с высоты и падений", — сообщил Коджа.
Он заявил, что в эпицентр землетрясения направлено не менее 21 кареты скорой. Госпитализированным оказывают медицинскую помощь.
Напомним, турецкая провинция Малатья содрогнулась от землетрясения магнитудой 4,4. Об этом рассказал глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.