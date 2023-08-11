Более 20 человек пострадало после очередного мощного землетрясения в Турции

Из-за землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадало как минимум 23 человека, заявил в "Твиттере" министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Землетрясение в Малатье застало врасплох местных жителей. Видео © Twitter / alex_le_bars

"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане из-за прыжков с высоты и падений", — сообщил Коджа.

Он заявил, что в эпицентр землетрясения направлено не менее 21 кареты скорой. Госпитализированным оказывают медицинскую помощь.