В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в одиннадцати километрах к юго-западу от города Малатья, население которого составляет около 440 тысяч человек. Очаг же залегал на километровой глубине. На момент публикации информации о жертвах или пострадавших не поступало.
Напомним, ранее в турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой пять баллов. Его эпицентр располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра. А до этого подземные толчки магнитудой 5,4 ощущались на юго-востоке страны. К счастью, пострадавших и разрушений удалось избежать. При этом ещё в июле турецкие власти приняли решение подготовиться к возможным разрушительным землетрясениям.
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