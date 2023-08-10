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10 августа, 18:04

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в одиннадцати километрах к юго-западу от города Малатья, население которого составляет около 440 тысяч человек. Очаг же залегал на километровой глубине. На момент публикации информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Турцию всколыхнуло новое землетрясение сразу после жуткого прогноза известного сейсмолога

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Напомним, ранее в турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой пять баллов. Его эпицентр располагался в районе Сельчуклу, а очаг залегал на глубине 7,2 километра. А до этого подземные толчки магнитудой 5,4 ощущались на юго-востоке страны. К счастью, пострадавших и разрушений удалось избежать. При этом ещё в июле турецкие власти приняли решение подготовиться к возможным разрушительным землетрясениям.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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