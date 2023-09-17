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17 сентября, 17:20

Лесной пожар вспыхнул в курортном районе Турции

TRT Haber: В турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар, пострадавших нет

На турецком курорте Аланья на юго-западе страны вспыхнул лесной пожар. 13 домов эвакуировали. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в беседе с телеканалом TRT Haber.

Лесной пожар в турецкой Аланье. Видео © TRT Haber

"В Аланье в лесном массиве вблизи населённых пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается", говорится в сообщении TRT Haber.

Там добавили, что Юмаклы осмотрел охваченную огнём территорию с борта самолёта противопожарной службы. По данным губернатора Аланьи Фатиха Уркмезера, ситуация находится под контролем, 13 домов эвакуировано, пострадавших нет.

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Ранее Лайф писал, что тушивший пожары в турецкой провинции Измир вертолёт рухнул в водохранилище. Связь с экипажем на борту прервалась 17 сентября почти в полночь.

Обложка ©

TRT Haber

Дарья Нарыкова
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