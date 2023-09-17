Лесной пожар вспыхнул в курортном районе Турции

На турецком курорте Аланья на юго-западе страны вспыхнул лесной пожар. 13 домов эвакуировали. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в беседе с телеканалом TRT Haber.

Лесной пожар в турецкой Аланье. Видео © TRT Haber

"В Аланье в лесном массиве вблизи населённых пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается", — говорится в сообщении TRT Haber.

Там добавили, что Юмаклы осмотрел охваченную огнём территорию с борта самолёта противопожарной службы. По данным губернатора Аланьи Фатиха Уркмезера, ситуация находится под контролем, 13 домов эвакуировано, пострадавших нет.