Лесной пожар вспыхнул в курортном районе Турции
TRT Haber: В турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар, пострадавших нет
На турецком курорте Аланья на юго-западе страны вспыхнул лесной пожар. 13 домов эвакуировали. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в беседе с телеканалом TRT Haber.
Лесной пожар в турецкой Аланье. Видео © TRT Haber
"В Аланье в лесном массиве вблизи населённых пунктов возник пожар. Было эвакуировано 13 домов. Воздушное и наземное вмешательство команд в пожар продолжается", — говорится в сообщении TRT Haber.
Там добавили, что Юмаклы осмотрел охваченную огнём территорию с борта самолёта противопожарной службы. По данным губернатора Аланьи Фатиха Уркмезера, ситуация находится под контролем, 13 домов эвакуировано, пострадавших нет.
Ранее Лайф писал, что тушивший пожары в турецкой провинции Измир вертолёт рухнул в водохранилище. Связь с экипажем на борту прервалась 17 сентября почти в полночь.