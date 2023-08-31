Учёные нашли шокирующую связь между лесными пожарами и воспалением в мозге

Дым от лесных пожаров может спровоцировать воспаление в мозге, являющееся предвестником развития болезни Альцгеймера и других серьёзных патологий. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Мексико, пишет Journal of Neuroinflammation.

Выяснить это удалось благодаря эксперименту на лабораторных мышах, которых две недели подряд заставляли дышать дымом от древесины. В результате попадания микроскопических частиц дыма в кровоток через лёгкие токсичные вещества миновали гематоэнцефалический барьер, представляющий собой оболочку мозга из плотно расположенных клеток. Именно там развивался воспалительный процесс.

Указано, что уже через две недели частицы гематоэнцефалического барьера в значительной степени адаптировались к воздействию дыма, но иммунные клетки в мозге оставались аномально активированными. Негативные последствия сохранялись на протяжении месяца.

"Нейровоспаление — это семя для всех видов плохих вещей в мозге, включая деменцию, болезнь Альцгеймера — накопление бляшек, а также изменения в нейроразвитии в ранней жизни и расстройства настроения на протяжении всей жизни", — пояснил учёный Дэвид Сиески.