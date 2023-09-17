В Турции тушивший пожары в Измире вертолёт рухнул в водохранилище

В Турции тушивший пожары в провинции Измир вертолёт потерпел крушение и рухнул в водохранилище. Об этом в социальной сети Х сообщил турецкий министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

"Вертолёт потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", — заявил чиновник.

Также сообщается, что связь с экипажем воздушного судна прервалась в субботу, в 23:53 по мск. В результате одного члена экипажа удалось спасти, ещё трёх человек, находившихся на борту вертолёта, ищут. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.