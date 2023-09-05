Экипаж частного вертолёта погиб в авиакатастрофе на западе Мексики
Обломки вертолёта в штате Халиско, Мексика. Обложка © X (ранее Twitter) / @bmnoticiasmx
Минимум три человека погибли при крушении частного вертолёта на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики. О произошедшем рассказали журналистам в региональной службе гражданской обороны.
Служба спасения локализует возгорание на месте крушения вертолёта в штате Халиско на западе Мексики. Видео © X (ранее Twitter) / @bmnoticiasmx
"После падения вертолёт воспламенился и полностью сгорел. Наши сотрудники совместно с пожарными Туспана работают над локализацией огня. По предварительным данным, погибли три человека", — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что вертолёт летел из соседнего штата Колима. Ведётся следствие.
Ранее вертолёт Ми-8 рухнул в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. При падении на борту находилась группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже стало известно, что двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми.