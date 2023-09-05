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5 сентября, 01:16

Экипаж частного вертолёта погиб в авиакатастрофе на западе Мексики

<p>Обломки вертолёта в штате Халиско, Мексика. Обложка © X (ранее Twitter) / <a href="https://twitter.com/bmnoticiasmx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@bmnoticiasmx</a></p>

Обломки вертолёта в штате Халиско, Мексика. Обложка © X (ранее Twitter) / @bmnoticiasmx

Минимум три человека погибли при крушении частного вертолёта на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики. О произошедшем рассказали журналистам в региональной службе гражданской обороны.

Служба спасения локализует возгорание на месте крушения вертолёта в штате Халиско на западе Мексики. Видео © X (ранее Twitter) / @bmnoticiasmx

"После падения вертолёт воспламенился и полностью сгорел. Наши сотрудники совместно с пожарными Туспана работают над локализацией огня. По предварительным данным, погибли три человека", — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что вертолёт летел из соседнего штата Колима. Ведётся следствие.

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Ранее вертолёт Ми-8 рухнул в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. При падении на борту находилась группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девятьпострадавшими. Позже стало известно, что двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми.

Анатолий Симоненко
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