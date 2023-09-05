Экипаж частного вертолёта погиб в авиакатастрофе на западе Мексики

Минимум три человека погибли при крушении частного вертолёта на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики. О произошедшем рассказали журналистам в региональной службе гражданской обороны.

Служба спасения локализует возгорание на месте крушения вертолёта в штате Халиско на западе Мексики. Видео © X (ранее Twitter) / @bmnoticiasmx

"После падения вертолёт воспламенился и полностью сгорел. Наши сотрудники совместно с пожарными Туспана работают над локализацией огня. По предварительным данным, погибли три человека", — сообщили в ведомстве.