Трагедия на гендер-пати: Пилот погиб при крушении самолёта в Мексике

В Мексике на вечеринке по определению пола ребёнка произошла трагедия: погиб пилот легкомоторного самолёта. Происшествие, попавшее в объектив видеокамеры, случилось в городе Наволато.

Крушение самолёта в Мексике на гендер-пати. Видео © Twitter / Hunter Jackson In The Morning

"Нанятый пилот, управлявший небольшим самолётом Piper PA-25, заглох при попытке выполнить крен элеронов (пилотажный манёвр. — Прим. Лайфа), что привело к складыванию левого крыла самолёта и фатальной катастрофе", — указано в сообщении.