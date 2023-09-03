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3 сентября, 20:42

Трагедия на гендер-пати: Пилот погиб при крушении самолёта в Мексике

Самолёт разбился на вечеринке по определению пола ребёнка в Мексике, пилот погиб

В Мексике на вечеринке по определению пола ребёнка произошла трагедия: погиб пилот легкомоторного самолёта. Происшествие, попавшее в объектив видеокамеры, случилось в городе Наволато.

Крушение самолёта в Мексике на гендер-пати. Видео © Twitter / Hunter Jackson In The Morning

"Нанятый пилот, управлявший небольшим самолётом Piper PA-25, заглох при попытке выполнить крен элеронов (пилотажный манёвр. — Прим. Лайфа), что привело к складыванию левого крыла самолёта и фатальной катастрофе", — указано в сообщении.

На кадрах видно, что воздушное судно набрало высоту, после чего самолёт выпустил пары розового дыма, но начал падать и разбился. Лётчика пытались спасти врачи, однако в больнице он скончался.

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Ранее Лайф писал, что Индустриальный суд Барнаула (Алтайский край) рассмотрит по существу уголовное дело, возбуждённое в отношении авиадебошира. Зимой мужчина в пьяном состоянии пытался прорваться в кабину пилотов самолёта во время полёта.

Обложка ©

Twitter / Hunter Jackson In The Morning

Андрей Соловьёв
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