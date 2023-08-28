Российский самолёт, летевший из Таиланда, экстренно сел в Ташкенте
Самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Пхукет (Таиланд) – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Узбекистана Ташкенте.
"Воздушное судно приземлилось в 18:50 по местному времени в ташкентском аэропорту. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира", — говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airports.
Пассажир, которому стало плохо на борту, был госпитализирован.
А ранее пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва – Минеральные Воды, подал сигнал тревоги, после чего воздушное судно начало готовиться к экстренной посадке в Волгограде. Самолёт благополучно приземлился. Как оказалось, причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Shutterstock