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28 августа, 15:15

Российский самолёт, летевший из Таиланда, экстренно сел в Ташкенте

Самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Пхукет (Таиланд) – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Узбекистана Ташкенте.

"Воздушное судно приземлилось в 18:50 по местному времени в ташкентском аэропорту. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира", — говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airports.

Пассажир, которому стало плохо на борту, был госпитализирован.

Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолёта находится в тяжёлом состоянии

Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолёта находится в тяжёлом состоянии

А ранее пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва – Минеральные Воды, подал сигнал тревоги, после чего воздушное судно начало готовиться к экстренной посадке в Волгограде. Самолёт благополучно приземлился. Как оказалось, причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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