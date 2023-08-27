Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолёта находится в тяжёлом состоянии

Пассажир рейса Москва – Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в областном Комитете здравоохранения.

"Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП № 25 (Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25. — Прим. Лайфа.). Его состояние тяжёлое", — рассказали там ТАСС.