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27 августа, 10:06

Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолёта находится в тяжёлом состоянии

Пассажир рейса Москва – Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в областном Комитете здравоохранения.

"Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП № 25 (Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25. — Прим. Лайфа.). Его состояние тяжёлое",рассказали там ТАСС.

Как добавила в беседе с агентством пресс-секретарь городского аэропорта Анастасия Голодова, после передачи мужчины врачам самолёт в 11:30 вылетел в Минеральные Воды.

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Напомним, сегодня утром пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва – Минеральные Воды, подал сигнал тревоги, после чего воздушное судно начало готовиться к экстренной посадке в Волгограде. Самолёт благополучно приземлился. Как оказалось, причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

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ТАСС / Сергей Коньков

Матвей Константинов
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