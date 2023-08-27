Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолёта находится в тяжёлом состоянии
Пассажир рейса Москва – Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в областном Комитете здравоохранения.
"Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП № 25 (Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25. — Прим. Лайфа.). Его состояние тяжёлое", — рассказали там ТАСС.
Как добавила в беседе с агентством пресс-секретарь городского аэропорта Анастасия Голодова, после передачи мужчины врачам самолёт в 11:30 вылетел в Минеральные Воды.
Напомним, сегодня утром пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва – Минеральные Воды, подал сигнал тревоги, после чего воздушное судно начало готовиться к экстренной посадке в Волгограде. Самолёт благополучно приземлился. Как оказалось, причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
ТАСС / Сергей Коньков