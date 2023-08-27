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27 августа, 06:56
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Самолёт из Москвы в Минводы подал сигнал тревоги и готовится сесть в Волгограде

Пассажирский самолёт Airbus, летевший из Москвы в Минеральные Воды (Ставропольский край), подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Рейс Москва – Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда", — сказал представитель авиаслужб.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке самолёт со 140 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. При посадке лайнер повредил шасси.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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