Самолёт из Москвы в Минводы подал сигнал тревоги и готовится сесть в Волгограде
Пассажирский самолёт Airbus, летевший из Москвы в Минеральные Воды (Ставропольский край), подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Рейс Москва – Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда", — сказал представитель авиаслужб.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке самолёт со 140 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. При посадке лайнер повредил шасси.
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