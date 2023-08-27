Самолёт из Москвы в Минводы подал сигнал тревоги и готовится сесть в Волгограде

Пассажирский самолёт Airbus, летевший из Москвы в Минеральные Воды (Ставропольский край), подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Рейс Москва – Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда", — сказал представитель авиаслужб.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.