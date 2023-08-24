Самолёт Сочи – Екатеринбург экстренно сел в Минеральных Водах

Пассажирский самолёт, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку, он был направлен в Минеральные Воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, самолёт благополучно приземлился. Ряд телеграм-каналов сообщил, что во время полёта над Каспийским морем на борту якобы началось задымление в багажном отсеке, из-за чего капитан воздушного судна и запросил экстренную посадку.