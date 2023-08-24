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24 августа, 10:18

Самолёт Сочи – Екатеринбург экстренно сел в Минеральных Водах

Пассажирский самолёт, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку, он был направлен в Минеральные Воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, самолёт благополучно приземлился. Ряд телеграм-каналов сообщил, что во время полёта над Каспийским морем на борту якобы началось задымление в багажном отсеке, из-за чего капитан воздушного судна и запросил экстренную посадку.

Взрывчатка в самолёте Пригожина могла быть заложена в отсек шасси

Взрывчатка в самолёте Пригожина могла быть заложена в отсек шасси

Ранее Лайф сообщал, что летевший в Сочи Boeing 737 экстренно вернулся в Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования.

Обложка ©

Freepik / Kireyonok_Yuliya

Наталья Исакова
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