Самолёт Сочи – Екатеринбург экстренно сел в Минеральных Водах
Пассажирский самолёт, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку, он был направлен в Минеральные Воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник агентства, самолёт благополучно приземлился. Ряд телеграм-каналов сообщил, что во время полёта над Каспийским морем на борту якобы началось задымление в багажном отсеке, из-за чего капитан воздушного судна и запросил экстренную посадку.
Ранее Лайф сообщал, что летевший в Сочи Boeing 737 экстренно вернулся в Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования.
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