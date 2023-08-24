Взрывчатка в самолёте Пригожина могла быть заложена в отсек шасси

В самолёте Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), потерпевшем 23 августа крушение в Тверской области, могло быть заложено взрывное устройство. Как пишет SHOT, следователи рассматривают версию о том, что взрывчатка находилась в отсеке шасси.

По данным телеграм-канала, именно в районе шасси и произошёл взрыв — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнесджет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все пассажиры и члены экипажа могли сразу потерять сознание, скорее всего, поэтому пилоты не доложили о ЧП.