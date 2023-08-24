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24 августа, 09:35
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Взрывчатка в самолёте Пригожина могла быть заложена в отсек шасси

SHOT: Взрывчатка на самолёте Embraer Legacy могла быть заложена в отсек шасси

<p>Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56031" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / SHOT

В самолёте Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), потерпевшем 23 августа крушение в Тверской области, могло быть заложено взрывное устройство. Как пишет SHOT, следователи рассматривают версию о том, что взрывчатка находилась в отсеке шасси.

По данным телеграм-канала, именно в районе шасси и произошёл взрыв — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнесджет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все пассажиры и члены экипажа могли сразу потерять сознание, скорее всего, поэтому пилоты не доложили о ЧП.

SHOT уточняет, что именно из-за подрыва в небе хвостовая часть Embraer Legacy упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Что известно о пассажирах разбившегося самолёта Embraer под Тверью

Что известно о пассажирах разбившегося самолёта Embraer под Тверью

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение частный самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. В списке пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших уже найдены и направлены на экспертизу. Причины происшествия выясняются, криминалисты приступили к изучению обломков, которые разбросало на несколько километров.

Александра Вишнякова
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