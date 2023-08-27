Подавший сигнал тревоги самолёт рейса Москва – Минводы сел в Волгограде

Самолёт рейса Москва – Минеральные Воды совершил экстренную посадку в Волгограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолёт благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу", — говорится в сообщении.