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27 августа, 07:23

Подавший сигнал тревоги самолёт рейса Москва – Минводы сел в Волгограде

Самолёт рейса Москва – Минеральные Воды совершил экстренную посадку в Волгограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолёт благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром пассажирский самолёт Airbus, направлявшийся из столицы в Минеральные Воды Ставропольского края, подал сигнал тревоги, после чего начал снижение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Николь Вербер
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