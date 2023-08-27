Названа причина экстренной посадки самолёта рейса Москва – Минводы

Причиной экстренной посадки в Волгограде самолёта российской авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Минеральные Воды, стало ухудшение состояния здоровья пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.