Названа причина экстренной посадки самолёта рейса Москва – Минводы
Рейс Москва – Минводы экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира
Причиной экстренной посадки в Волгограде самолёта российской авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Минеральные Воды, стало ухудшение состояния здоровья пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Самолёт, выполнявший рейс SU1304 Москва – Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", — цитирует сообщение РИА "Новости".
После прибытия в аэропорт пассажира передали ожидающим его медработникам.
Напомним, сегодня утром стало известно, что самолёт, направлявшийся в Ставропольский край из столицы, подал сигнал тревоги. Члены экипажа сообщили, что воздушное судно готовится экстренно сесть в Волгограде. Спустя некоторое время самолёт осуществил успешную посадку в аэропорту города.
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