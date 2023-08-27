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27 августа, 08:30

Названа причина экстренной посадки самолёта рейса Москва – Минводы

Рейс Москва – Минводы экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Причиной экстренной посадки в Волгограде самолёта российской авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Минеральные Воды, стало ухудшение состояния здоровья пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Самолёт, выполнявший рейс SU1304 Москва – Минеральные Воды от 27.08.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", — цитирует сообщение РИА "Новости".

После прибытия в аэропорт пассажира передали ожидающим его медработникам.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что самолёт, направлявшийся в Ставропольский край из столицы, подал сигнал тревоги. Члены экипажа сообщили, что воздушное судно готовится экстренно сесть в Волгограде. Спустя некоторое время самолёт осуществил успешную посадку в аэропорту города.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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