Врач рассказала, что съесть перед полётом, чтобы не заработать высотный метеоризм

В медицине существует специальный раздел (авиационная физиология), который изучает влияние изменения высоты, давления и других параметров на состояние человека во время авиаперелёта. В частности, на высоте меняется работа ЖКТ, слюнных желёз, мы даже дышим по-другому. Поэтому перегружать организм едой перед рейсом не стоит. Чем можно перекусить, чтобы вас не настиг приступ высотного метеоризма, Лайфу рассказала старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Что происходит с организмом во время авиаперелёта?

По словам Савельевой, при быстром подъёме на несколько тысяч метров меняется работа ЖКТ. Например, в кишечнике увеличивается количество газов. Это явление получило название "высотный метеоризм". Эти "лишние" газы давят не только на кишечник, но и на диафрагму. За счёт этого дыхание становится более поверхностным, что может стать причиной проблем с сосудами, головокружения.

Также на высоте несколько иначе, чем на земле, работают слюнные железы. Количество слюны снижается, появляются чувство сухости во рту и тошнота.

Что съесть перед полётом, чтобы не стало плохо?

Врач рекомендует за сутки до рейса отказаться от слишком плотной, жирной еды и продуктов, способствующих газообразованию. В список входят: бобовые (горох, бобы, нут, фасоль), в которых содержатся тяжёлые для переваривания белки;

ржаной хлеб;

газированные напитки;

фрукты, повышающие газообразование (черешня, виноград, абрикосы и т.д.);

свинина, так как она трудно переваривается и создаёт большую нагрузку на ЖКТ.

Последний приём пищи за час-полтора до посадки в самолёт должен состоять из лёгких продуктов: йогурт;

цельнозерновой хлеб;

овощной салат;

орехи;

лёгкий суп;

блюда из рыбы или курицы.

А что с алкоголем?

Считается, что небольшое (именно так!) количество алкоголя помогает преодолеть страх перед авиаперелётом и таким образом снизить риск возникновения панических атак и даже сердечных приступов, вызванных стрессом. Когда мы говорим о небольшом количестве, то имеем в виду максимум 30 мл крепких напитков или 100–150 мл вина, уточняет врач.

"Превышение этих дозировок приводит к потере контроля, а также усиливает все имеющиеся проблемы со здоровьем. Поэтому инфаркт или инсульт после неумеренного возлияния в воздухе у сорокалетнего человека с избыточным весом, артериальной гипертензией, к сожалению, совсем не редкость", — предостерегла собеседница Лайфа.

Савельева призвала в полёте пить больше чистой негазированной воды, соков и морсов без сахара, так как влажность воздуха на борту составляет всего 43% (норма — около 60%) и нужно восполнять дефицит жидкости. Пить воду надо не залпом, а постепенно — один-два глотка раз в 10–15 минут.