"Не паниковать": Родителям посоветовали, как избавить детей от боли в ушах при авиаперелёте

Дети зачастую громко плачут во время авиаперелётов из-за боли в ушах. А вызвана она разницей давления внутри и снаружи слуховых труб. Такое пояснение дала педиатр детской клиники "РЖД-Медицина" Мария Воротынцева. В беседе с Лайфом она рассказала, как помочь ребёнку избежать неприятных ощущений в самолёте.

"Выравнивание давления происходит за счёт слуховой (евстахиевой) трубы, которая сообщает среднее ухо с носовым ходом. У детей раннего возраста она уже, чем у взрослых, поэтому нормализация давления происходит дольше. Следовательно, болезненные ощущения наблюдаются дольше и выраженнее", — отметила врач.

По словам собеседницы Лайфа, есть несколько способов облегчить состояние малыша. Так, если ребёнок находится на грудном вскармливании, то это отличный способ ускорить нормализацию давления за счёт сосательных и глотательных движений. Для деток, которые питаются смесью, врач рекомендует перед взлётом и посадкой поменять насадку на бутылочке с более маленькими отверстиями в соске. Детям дошкольного возраста уже можно дать сок или воду через трубочку, также можно предложить леденец. А при возрасте ребёнка от пяти лет можно выполнять упражнения для выравнивания давления — зевать или совершать глотательные движения, закрыв пальцами нос. А вот при нарушениях носового дыхания перед полётом Воротынцева рекомендует закапывать сосудосуживающие капли.

"Главное правило для родителей — это не поддаваться панике. Ребёнок будет чувствовать ваше беспокойство, что только усугубит ситуацию", — резюмировала врач.