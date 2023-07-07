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7 июля, 15:15

Педиатр: Чрезмерное пребывание детей на солнце грозит злокачественными опухолями в будущем

Педиатр Одинаева: Долгие прогулки на солнце могут ослабить иммунитет ребёнка

Чрезмерное пребывание ребёнка на солнце может ослабить детский иммунитет и даже привести к злокачественным новообразованиям в зрелом возрасте. Об этом рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева, пишут "Вести Подмосковья".

По словам специалиста, долгое пребывание детей на солнце может привести к солнечному ожогу. Это острое воспаление кожи, которое грозит серьёзными проблемами в будущем.

"Один и более солнечных ожогов в детстве могут привести к развитию злокачественных новообразований кожи во взрослом возрасте. Кроме того, чрезмерное времяпрепровождение на солнце приводит к общему снижению иммунитета и может вызвать обострение или даже появление кожных заболеваний", — заявила врач.

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Чтобы уберечь ребёнка от негативного воздействия солнца, специалист рекомендовала гулять до 11 и после 16 часов. В обеденное время активность солнца максимальная, поэтому лучше переждать дома или быть в тени. Ребёнка нужно одевать в светлую одежду, обязателен летний головной убор. Неприкрытые участки кожи ребёнка лучше смазать солнцезащитным средством с фактором защиты не менее 30 единиц.

Ранее аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова рассказала о том, что яркое покраснение кожи и зуд являются основными симптомами аллергии на солнце.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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