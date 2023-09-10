В Вологодской области разбился частный вертолёт Robinson, один человек пропал
В Вологодской области разбился частный вертолёт. По предварительным данным, на борту Robinson было три человека, двое из них чудом выжили, а ещё одного сейчас ищут спасатели — он мог утонуть.
Как уточняет телеграм-канал Mash, воздушное судно выполняло незарегистрированный полёт над озером Воже. Борт шёл на малой высоте, и в какой-то момент пилот потерял управление, после чего самолёт упал в воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
"В результате происшествия двое граждан получили различные травмы и им оказывается медицинская помощь, ещё один человек на данный момент числится пропавшим без вести. Одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолёта над водой, в результате чего [он] потерпел крушение", — отметили в Западном МСУТ СК РФ.
Ранее Лайф писал, что в Челябинской области упал вертолёт Ми-8. Это произошло днём 29 августа. Были опубликованы фото с места крушения воздушного судна. Выяснилось, что разбившийся Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ.
ТАСС / Роман Вуколов