В Вологодской области разбился частный вертолёт Robinson, один человек пропал

В Вологодской области разбился частный вертолёт. По предварительным данным, на борту Robinson было три человека, двое из них чудом выжили, а ещё одного сейчас ищут спасатели — он мог утонуть.

Как уточняет телеграм-канал Mash, воздушное судно выполняло незарегистрированный полёт над озером Воже. Борт шёл на малой высоте, и в какой-то момент пилот потерял управление, после чего самолёт упал в воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".