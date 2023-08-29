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29 августа, 11:32

Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-8 в Челябинской области

Появились фото с места падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области

<p>Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Обложка © SHOT

Появились страшные фото с места падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что обломки воздушного судна буквально полностью сгорели.

  • Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT
    Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT
  • Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT
    Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT

Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT

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В Челябинской области упал вертолёт Ми-8

В Челябинской области упал вертолёт Ми-8

По уточнённым данным, в результате крушения вертолёта погибли три человека. Их тела обнаружены. ЧП произошло в посёлке Прудный Сосновского района. Вертолёт потерпел крушение в 15:02 по местному времени.

Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT

Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Фото © SHOT

Ранее сообщалось, что истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Иван Косицын
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