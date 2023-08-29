Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Ми-8 в Челябинской области

Появились страшные фото с места падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT , видно, что обломки воздушного судна буквально полностью сгорели.

По уточнённым данным, в результате крушения вертолёта погибли три человека. Их тела обнаружены. ЧП произошло в посёлке Прудный Сосновского района. Вертолёт потерпел крушение в 15:02 по местному времени.