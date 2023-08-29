Регион

Уведомления отключены

29 августа, 11:19

В Челябинской области упал вертолёт Ми-8

В Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Челябинской области разбился вертолёт Ми-8. Видео © SHOT

Предварительно, все четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. ЧП произошло в посёлке Прудный Сосновского района.

"Я прямо видела, как он [вертолёт] падал", — сказала женщина за кадром.

Ранее сообщалось, что истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Три американских морпеха погибли при крушении вертолёта в Австралии

Три американских морпеха погибли при крушении вертолёта в Австралии

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров