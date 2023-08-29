В Челябинской области упал вертолёт Ми-8

В Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Челябинской области разбился вертолёт Ми-8. Видео © SHOT

Предварительно, все четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. ЧП произошло в посёлке Прудный Сосновского района.