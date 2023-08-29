В Челябинской области упал вертолёт Ми-8
В Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В Челябинской области разбился вертолёт Ми-8. Видео © SHOT
Предварительно, все четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. ЧП произошло в посёлке Прудный Сосновского района.
"Я прямо видела, как он [вертолёт] падал", — сказала женщина за кадром.
Ранее сообщалось, что истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в американском штате Калифорния.
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