Три американских морпеха погибли при крушении вертолёта в Австралии
AFP: Трое морпехов США погибли при крушении вертолёта у побережья Австралии
В результате крушения вертолёта Boeing V22 Osprey во время учений в Австралии погибли трое морских пехотинцев США. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американских военных.
Вертолёт с морпехами США упал у берегов Австралии во время учений. Видео © Twitter / ics923
"Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а ещё пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии", — сообщил представитель морской пехоты США.
Остальных морпехов медики осматривают на месте происшествия, не исключено, что им тоже понадобится госпитализация. К месту крушения привлечены дополнительные силы.
Напомним, всё произошло в двух километрах от острова Мелвилл. Разбился один из двух американских вертолётов Osprey, вылетевших из Дарвина сегодня утром. Как заявил представитель Министерства обороны, инцидент произошёл во время учений Predators Run 2023. Ранее СМИ сообщили, что всех морпехов удалось спасти, однако эта информация не подтвердилась.
Twitter / ics923