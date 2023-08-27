Три американских морпеха погибли при крушении вертолёта в Австралии

В результате крушения вертолёта Boeing V22 Osprey во время учений в Австралии погибли трое морских пехотинцев США. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американских военных.

Вертолёт с морпехами США упал у берегов Австралии во время учений. Видео © Twitter / ics923

"Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а ещё пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии", — сообщил представитель морской пехоты США.

Остальных морпехов медики осматривают на месте происшествия, не исключено, что им тоже понадобится госпитализация. К месту крушения привлечены дополнительные силы.