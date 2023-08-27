На севере Австралии во время учений разбился военный вертолёт с 20 морпехами США

У побережья Австралии разбился военный вертолёт V22 Osprey, на борту которого находилось 23 пехотинца США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Крушение произошло на севере континента, рядом с островом Мелвилл, во время учений "Хищники бегут", участие в которых принимали 2500 человек из Австралии, Соединённых Штатов, Индонезии, с Филиппин и из Восточного Тимора. Силы обороны Австралии сообщили телеканалу, что, предварительно, в инциденте замешаны американцы, местные военнослужащие к нему не причастны.

Несколько человек было спасено, ещё несколько числятся пропавшими без вести. Данных о погибших пока не поступало. Организована поисково-спасательная операция. Королевская больница Дарвина готова оказать помощь всем пострадавшим. По данным телеканала, после катастрофы учения приостановлены.