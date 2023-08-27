Стала известна судьба американских морпехов с разбившегося во время учений вертолёта
ABC: В Австралии спасли морпехов США с разбившегося во время учений вертолёта
Вертолёт Boeing V22 Osprey. Обложка © ТАСС / AP
В Австралии спасли военнослужащих из США, которые были на борту разбившегося вертолёта Boeing V22 Osprey. Об этом сообщает телеканал ABC.
По его данным, госпитализированы три человека, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших доставили в больницу Дарвина сотрудники службы санавиации Северной территории Австралии. Данных о погибших не поступало.
Напомним, ранее стало известно, что военный вертолёт, на борту которого находились 23 американских морских пехотинца, потерпел крушение во время учений Predator's Run ("Хищники бегут") 2023 у побережья острова Мелвилл. Была организована поисково-спасательная операция.