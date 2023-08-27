Стала известна судьба американских морпехов с разбившегося во время учений вертолёта

В Австралии спасли военнослужащих из США, которые были на борту разбившегося вертолёта Boeing V22 Osprey. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, госпитализированы три человека, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших доставили в больницу Дарвина сотрудники службы санавиации Северной территории Австралии. Данных о погибших не поступало.