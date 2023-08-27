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27 августа, 06:34

Стала известна судьба американских морпехов с разбившегося во время учений вертолёта

ABC: В Австралии спасли морпехов США с разбившегося во время учений вертолёта

<p>Вертолёт Boeing V22 Osprey. Обложка © ТАСС / AP</p>

Вертолёт Boeing V22 Osprey. Обложка © ТАСС / AP

В Австралии спасли военнослужащих из США, которые были на борту разбившегося вертолёта Boeing V22 Osprey. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, госпитализированы три человека, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших доставили в больницу Дарвина сотрудники службы санавиации Северной территории Австралии. Данных о погибших не поступало.

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Напомним, ранее стало известно, что военный вертолёт, на борту которого находились 23 американских морских пехотинца, потерпел крушение во время учений Predator's Run ("Хищники бегут") 2023 у побережья острова Мелвилл. Была организована поисково-спасательная операция.

Илья Суриков
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