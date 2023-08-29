Регион

Уведомления отключены

29 августа, 12:07

Потерпевший крушение в Челябинской области вертолёт Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ

Текслер: Разбившийся под Челябинском вертолёт Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ

<p>Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Обложка © SHOT

Упавший в Челябинской области вертолёт Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, местные жители не пострадали, жилые постройки также повреждены не были. На месте крушения воздушного судна работают специальные службы. Глава региона добавил, что, предварительно, в результате падения вертолёта погибли три человека.

Ранее уже сообщалось, что в Челябинской области упал вертолёт Ми-8. Это произошло днём 29 августа. Лайф публиковал фото с места крушения воздушного судна.

В Калифорнии рухнул истребитель F-18

В Калифорнии рухнул истребитель F-18

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров