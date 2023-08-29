Потерпевший крушение в Челябинской области вертолёт Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ
Текслер: Разбившийся под Челябинском вертолёт Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ
Место падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области. Обложка © SHOT
Упавший в Челябинской области вертолёт Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8. Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, местные жители не пострадали, жилые постройки также повреждены не были. На месте крушения воздушного судна работают специальные службы. Глава региона добавил, что, предварительно, в результате падения вертолёта погибли три человека.
Ранее уже сообщалось, что в Челябинской области упал вертолёт Ми-8. Это произошло днём 29 августа. Лайф публиковал фото с места крушения воздушного судна.