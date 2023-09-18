Мощное землетрясение произошло у западных берегов Японии

Судя по интерактивной карте на сайте ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 170 километров. Их сила оценивалась в три балла по семибалльной шкале, которую использует Япония. Угроза цунами не объявлялась, жертв и разрушений в результате случившегося нет.