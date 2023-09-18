Мощное землетрясение произошло у западных берегов Японии
У западных берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла
У западного побережья Японии произошло землетрясение мощностью 6,4 балла. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Судя по интерактивной карте на сайте ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 170 километров. Их сила оценивалась в три балла по семибалльной шкале, которую использует Япония. Угроза цунами не объявлялась, жертв и разрушений в результате случившегося нет.
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В прошлый раз землетрясение было зафиксировано у японских берегов месяц назад. Тогда магнитуда толчков достигла уровня 5,1 по шкале Рихтера.