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15 августа, 18:40

Мощное землетрясение произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Японии

Европейский средиземноморский сейсмологический центр во вторник вечером зафиксировал мощное землетрясение у берегов Японии. Его магнитуда достигла 5,1 по шкале Рихтера.

По данным EMSC, эпицентр толчков находится на глубине 36 километров и удалён от побережья Страны восходящего солнца на 278 километров. Ближе всего к землетрясению оказался 300-тысячный город Наха. В настоящее время информации о возможных жертвах природного катаклизма не поступало. Также не сообщалось, спровоцировали ли толчки какие-либо разрушения на суше.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Марианских островов в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Марианских островов в Тихом океане

Ранее сообщалось, что известный турецкий сейсмолог Шенгер собирается уехать из Стамбула из-за неминуемой угрозы землетрясения. Тем же вечером жители страны содрогнулись от толчков, но в другом регионе.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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