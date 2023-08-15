Мощное землетрясение произошло у берегов Японии

По данным EMSC, эпицентр толчков находится на глубине 36 километров и удалён от побережья Страны восходящего солнца на 278 километров. Ближе всего к землетрясению оказался 300-тысячный город Наха. В настоящее время информации о возможных жертвах природного катаклизма не поступало. Также не сообщалось, спровоцировали ли толчки какие-либо разрушения на суше.