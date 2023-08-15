Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Японии
Европейский средиземноморский сейсмологический центр во вторник вечером зафиксировал мощное землетрясение у берегов Японии. Его магнитуда достигла 5,1 по шкале Рихтера.
По данным EMSC, эпицентр толчков находится на глубине 36 километров и удалён от побережья Страны восходящего солнца на 278 километров. Ближе всего к землетрясению оказался 300-тысячный город Наха. В настоящее время информации о возможных жертвах природного катаклизма не поступало. Также не сообщалось, спровоцировали ли толчки какие-либо разрушения на суше.
Ранее сообщалось, что известный турецкий сейсмолог Шенгер собирается уехать из Стамбула из-за неминуемой угрозы землетрясения. Тем же вечером жители страны содрогнулись от толчков, но в другом регионе.