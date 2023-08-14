Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Марианских островов в Тихом океане

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тихом океане у Марианских островов, вдоль которых проходит глубоководный Марианский жёлоб. Такие данные приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 271 км к юго-востоку от острова Сайпан, очаг залегал на глубине 35 км.