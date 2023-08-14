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14 августа, 14:23

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Марианских островов в Тихом океане

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тихом океане у Марианских островов, вдоль которых проходит глубоководный Марианский жёлоб. Такие данные приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 271 км к юго-востоку от острова Сайпан, очаг залегал на глубине 35 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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А ранее турецкая провинция Малатья содрогнулась от землетрясения магнитудой 4,4. В результате пострадало более 20 человек.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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