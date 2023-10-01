На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа из-за риска землетрясений

Прекращена добыча газа на Гронингенском месторождении, которое было одним из главных источников этого ресурса в Западной Европе. Эксплуатация может быть возобновлена в 2024 году. Об этом сообщила нидерландская газета De Telegraaf.

По информации издания, подачу газа в Гронингене остановили около шести утра по местному времени (07:00 по Москве). Причиной стала угроза землетрясений и разрушений, связанных с эксплуатацией крупнейшего в Европе месторождения. Добычу газа там начали 60 лет назад.

Также в материале говорится, что власти Нидерландов отвергли решение окончательно демонтировать газовые скважины. Месторождение может заработать вновь в следующем году, если зима будет слишком холодной или появятся неожиданные обстоятельства. Газета отмечает, что перспектива возобновления эксплуатации газовых скважин не вызвала восторга среди местных властей, опасающихся, что в таком случае начнутся крупные протесты населения.