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25 сентября, 01:58

Евросоюз признал, что будет долго зависеть от Вашингтона

Директор по энергетике ЕК: Зависимость ЕС от газа из США продлится десятилетия

Европейскому союзу не удастся быстро преодолеть зависимость от американского СПГ. Поиск альтернативных источников энергии после разрыва контрактов с Россией займёт у стран блока десятилетия, считает директор по энергетике ЕК Дитте Юль Йоргенсен.

Политик подчеркнула, что у Брюсселя есть все инструменты для преодоления очередной зимы в условиях кризиса. В дальнейшем же ЕС планирует сделать ставку на "зелёную" энергию и возобновляемые источники. Пока этот сектор будет развиваться, объединение будет закупать голубое топливо у США.

"В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике", — рассказал Дитте Юль Йоргенсен газете Financial Times на конференции в Нью-Йорке.

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Между тем Евросоюз продолжает подсчитывать убытки от антироссийских санкций. По мнению депутата ЕП Мика Уоллеса, введённые после начала СВО рестрикции гораздо сильнее бьют по ЕС, чем по РФ.

Обложка ©

Flickr / marc houtekamer

Илья Пушкарев
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