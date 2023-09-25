Евросоюз признал, что будет долго зависеть от Вашингтона

Европейскому союзу не удастся быстро преодолеть зависимость от американского СПГ. Поиск альтернативных источников энергии после разрыва контрактов с Россией займёт у стран блока десятилетия, считает директор по энергетике ЕК Дитте Юль Йоргенсен.

Политик подчеркнула, что у Брюсселя есть все инструменты для преодоления очередной зимы в условиях кризиса. В дальнейшем же ЕС планирует сделать ставку на "зелёную" энергию и возобновляемые источники. Пока этот сектор будет развиваться, объединение будет закупать голубое топливо у США.

"В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в [энергетической] системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике", — рассказал Дитте Юль Йоргенсен газете Financial Times на конференции в Нью-Йорке.