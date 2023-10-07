14 человек погибли и 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана

Не менее 14 человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на директора Управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида.

"Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали", — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем чиновник не исключил, что количество жертв может быть ещё больше. Точно это будет известно, когда специалисты закончат разбирать обломки разрушившихся зданий.