14 человек погибли и 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана
Не менее 14 человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на директора Управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида.
"Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали", — говорится в сообщении издания.
Вместе с тем чиновник не исключил, что количество жертв может быть ещё больше. Точно это будет известно, когда специалисты закончат разбирать обломки разрушившихся зданий.
Напомним, сегодня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) уже сообщал о подземных толчках. Они были зафиксированы дважды утром на западе Афганистана: сначала около половины седьмого утра в 40 километрах от Герата, а после — в 27 километрах к северо-западу от города.
ТАСС / EPA / HASEEB ALI