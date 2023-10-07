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7 октября, 12:29

14 человек погибли и 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана

Не менее 14 человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на директора Управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида.

"Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали", — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем чиновник не исключил, что количество жертв может быть ещё больше. Точно это будет известно, когда специалисты закончат разбирать обломки разрушившихся зданий.

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Напомним, сегодня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) уже сообщал о подземных толчках. Они были зафиксированы дважды утром на западе Афганистана: сначала около половины седьмого утра в 40 километрах от Герата, а после — в 27 километрах к северо-западу от города.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HASEEB ALI

Николь Вербер
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