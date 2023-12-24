Москва спустя три года восстановила прямое авиасообщение с Гонконгом

Москва спустя три года восстановила авиасообщение с Гонконгом. Первый рейс "Аэрофлота" приземлился в аэропорту бывшей британской колонии сегодня в 10 часов утра по местному времени (05:00 мск).

Как пишет ТАСС, рейсы из Москвы в Гонконг будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу. Обратные — в среду, пятницу и воскресенье. Летать по маршруту будут широкофюзеляжные Airbus A330.

Авиасообщение с Гонконгом Россия прекратила в 2020 году. Всему виной — ковид. Из-за него же были отменены рейсы во многие другие страны. Однако сегодня полёты постепенно возобновляются. Так, например, в конце августа этого года Россия восстановила сообщение с КНДР. Первый за три года самолёт вылетел в столицу Северной Кореи из Владивостока.