Москва спустя три года восстановила прямое авиасообщение с Гонконгом
"Аэрофлот" выполнил первый с 2020 года рейс из Москвы в Гонконг
Москва спустя три года восстановила авиасообщение с Гонконгом. Первый рейс "Аэрофлота" приземлился в аэропорту бывшей британской колонии сегодня в 10 часов утра по местному времени (05:00 мск).
Как пишет ТАСС, рейсы из Москвы в Гонконг будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу. Обратные — в среду, пятницу и воскресенье. Летать по маршруту будут широкофюзеляжные Airbus A330.
Авиасообщение с Гонконгом Россия прекратила в 2020 году. Всему виной — ковид. Из-за него же были отменены рейсы во многие другие страны. Однако сегодня полёты постепенно возобновляются. Так, например, в конце августа этого года Россия восстановила сообщение с КНДР. Первый за три года самолёт вылетел в столицу Северной Кореи из Владивостока.
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