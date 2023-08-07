В Москве начали выдавать визы в материковый Китай, Гонконг и Макао

В Москве открылся китайский визовый центр, его аккредитовало Посольство КНР. Здесь можно оформить документы для въезда в материковую часть республики, а также Гонконг и Макао. Детали его работы дипмиссия уточнила на своём сайте.

"Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы (включая визы в Гонконг и Макао) с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр", — пишет посольство.

Центр находится по адресу улица Василисы Кожиной, д. 1. Рабочее время: понедельник – пятница с 09:00 до 16:00.