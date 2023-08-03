Постпредство России исключило смягчение визового режима Евросоюза

Ожидать смягчения визового режима для россиян со стороны стран Евросоюза не стоит. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.

"Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит", — приводит издание заявление российской дипмиссии.

Там отметили, что курс Брюсселя на противостояние с Москвой носит комплексный характер и не подразумевает исключений. В российской дипмиссии также заявили, что данные меры принимаются, чтобы ограничить европейцам возможность прямого общения с россиянами.