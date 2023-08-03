Постпредство России исключило смягчение визового режима Евросоюза
Ожидать смягчения визового режима для россиян со стороны стран Евросоюза не стоит. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.
"Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит", — приводит издание заявление российской дипмиссии.
Там отметили, что курс Брюсселя на противостояние с Москвой носит комплексный характер и не подразумевает исключений. В российской дипмиссии также заявили, что данные меры принимаются, чтобы ограничить европейцам возможность прямого общения с россиянами.
Ранее Лайф писал, что россияне всё чаще стали получать отказ на получение шенгенской визы. В 2022 году было подано 687 тысяч заявок, однако одобряли их в семь раз реже в сравнении с 2019 годом.
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