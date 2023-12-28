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28 декабря, 12:55

В Дагестане сорванная ветром крыша вылетела на дорогу и придавила автомобиль

В дагестанском Буйнакске сорванная сильным ветром крыша вылетела на проезжую часть и придавила припаркованный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пострадавших нет.

В Дагестане сорванная ветром крыша вылетела на дорогу и придавила автомобиль. Видео © VK / "Zmaps.Ru: события в России и мире" / Telegram / "МЧС России"

Тем временем в республиканской прокуратуре сообщили, что непогода спровоцировала отключение света у более чем 90 тысяч жителей региона. Надзорный орган контролирует соблюдение их прав.

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Ранее в подмосковных Люберцах четыре человека пострадали при падении глыбы с крыши военкомата. Они стояли в очереди у входа в здание. Один из пострадавших вскоре скончался.

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VK / "Zmaps.Ru: события в России и мире"

Матвей Константинов
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