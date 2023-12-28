В дагестанском Буйнакске сорванная сильным ветром крыша вылетела на проезжую часть и придавила припаркованный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пострадавших нет.

В Дагестане сорванная ветром крыша вылетела на дорогу и придавила автомобиль. Видео © VK / "Zmaps.Ru: события в России и мире" / Telegram / "МЧС России"

Тем временем в республиканской прокуратуре сообщили, что непогода спровоцировала отключение света у более чем 90 тысяч жителей региона. Надзорный орган контролирует соблюдение их прав.