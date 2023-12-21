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21 декабря, 07:41

В Люберцах умер пострадавший от падения ледяной глыбы с военкомата

Очередь у военкомата в Люберцах, где глыба льда упала на людей. Фото © SHOT

Очередь у военкомата в Люберцах, где глыба льда упала на людей. Фото © SHOT

В Люберцах умер пострадавший от падения льда со здания военкомата, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, 34-летний мужчина скончался около 5 утра в реанимации, не приходя в себя. От удара глыбой ему сломало позвоночник.

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Напомним, 20 декабря глыба льда упала на людей, собравшихся у входа в военкомат в подмосковных Люберцах. В этот момент у здания стояла очередь из людей, желающих встать на учёт по месту прописки. В результате пострадали четыре человека, двое были в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Александра Вишнякова
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