В Люберцах умер пострадавший от падения ледяной глыбы с военкомата

В Люберцах умер пострадавший от падения льда со здания военкомата, сообщает SHOT . По данным телеграм-канала, 34-летний мужчина скончался около 5 утра в реанимации, не приходя в себя. От удара глыбой ему сломало позвоночник.

Напомним, 20 декабря глыба льда упала на людей, собравшихся у входа в военкомат в подмосковных Люберцах. В этот момент у здания стояла очередь из людей, желающих встать на учёт по месту прописки. В результате пострадали четыре человека, двое были в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали в нейрохирургическое отделение.