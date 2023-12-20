Спасатель дал советы по выживанию в сезон массово свисающих с крыш огромных сосулек

Перепады температур влекут за собой образование большого числа сосулек, от которых часто страдают люди. В свою очередь коммунальщики далеко не всегда успевают бороться с последствиями потепления, а в некоторых случаях — даже не обязаны. Об этом телеканалу "360" рассказала сопредседатель некоммерческого партнёрства "Управдом" и эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

По её словам, сотрудники управляющих организаций обязаны ограждать все опасные места на придомовой территории. Это их зона ответственности, как и содержание общедомового имущества, к которому также относится балконная плита. Однако зачастую жильцы дополняют внешний облик фасада, делая остекление или разные надстройки, в том числе выступающие. В таких случаях, предупредила специалист, ответственность за скапливание льда несёт владелец. Коммунальщики могут попросить его сбить сосульки или убрать снег, но также они способны и сами сделать эту работу, выставив счёт жильцу.

"Но управляющие организации обычно кивают на то, что это не зона их ответственности, и не особо стараются выполнять те работы, которые не входят в минимальный реестр обязанностей. Это очень плохо, потому что бизнес должен быть ответственным", — отметила Юнисова.

Тем не менее сосульки и лёд часто падают прямо на прохожих. По словам эксперта в теме выживания и безопасности, основателя проекта "Наука побеждать" и аттестованного спасателя МЧС Эдуарда Халилова, избежать плачевных последствий можно, если соблюдать ряд правил.

Так, если над головой свисает кусок льда или снежный ком, лучше не стоять на месте и быстро уйти с крыльца. Эксперт предупредил, что даже небольшой кусок льда при падении на голову способен повредить шейные позвонки и нанести черепно-мозговую травму. Но если выйти на улицу очень нужно, а сверху падают маленькие фракции, необходимо прикрыть голову шапкой, капюшоном, рукой и быстро проскочить.

"Если вы стали свидетелем, что на кого-то упала глыба льда, не надо сломя голову бежать и помогать. Как говорят спасатели, один труп лучше, чем два. Просто второй человек прибежит, и его вместе с первым придавит ещё большим куском", — посоветовал спасатель, добавив, что лучше дождаться врачей и не трогать пострадавшего.