Четыре человека пострадали после падения глыбы льда на людей, собравшихся у военкомата в Подмосковье
Глыба льда упала на людей с крыши военкомата в подмосковных Люберцах
Глыба льда упала на людей, собравшихся у входа в военкомат в подмосковных Люберцах. На видео Mash — работа врачей и обстановка у здания.
Четыре человека госпитализированы после падения льда на очередь у люберецкого военкомата. Видео © Mash
Всё произошло сегодня утром, когда у военкомата собралась очередь из людей, желающих встать на учёт по месту прописки. В какой-то момент прямо на их головы с крыши свалилось несколько кусков льда. Пострадали четыре человека, двое — в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Ранее в Ярославле глыба льда упала на трёхлетнюю девочку. Её госпитализировали, степень тяжести не уточняется. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.