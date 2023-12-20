Четыре человека пострадали после падения глыбы льда на людей, собравшихся у военкомата в Подмосковье

Глыба льда упала на людей, собравшихся у входа в военкомат в подмосковных Люберцах. На видео Mash — работа врачей и обстановка у здания.

Всё произошло сегодня утром, когда у военкомата собралась очередь из людей, желающих встать на учёт по месту прописки. В какой-то момент прямо на их головы с крыши свалилось несколько кусков льда. Пострадали четыре человека, двое — в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали в нейрохирургическое отделение.