Огромная четырёхэтажная сосулька угрожающе свисла с дома в Сибири

Жители Болотного Новосибирской области пожаловались на огромную сосульку, свисающую с многоквартирного дома. На опубликованном в Сети фото — тот самый исполин, достигший по невнимательности коммунальщиков высоты в четыре этажа.

Огромная сосулька, свисшая с дома в Болотном. Фото © VK / "Типичное Болотное"

По словам местной жительницы, причиной возникновения сосульки стало то, что, с горем пополам приехавшие спустить с холодных батарей воду специалисты, забыли её закрыть. Всего за сутки там образовался натуральный ледник.

"Каким образом будет убираться данная конструкция? Здесь проезжая часть, здесь также ходят детки на школьный автобус. Вы просто представьте хоть на минуточку, если хоть малейший кусочек при потеплении отпадёт с этой глыбы, что будет?" — вопрошает женщина.

Как пояснили NGS.ru в районной администрации, уже сегодня угрожающая конструкция будет сбита. Там утверждают, что напрямую к чиновникам жильцы не обращались.