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2 ноября, 16:46

"Кровавые" сосульки на Хэллоуин перепугали жителей российского города

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" сосульки и тропинки

<p>В Петрозаводске после ремонта крыши появились кровавые сосульки. Обложка © VK / <br/><a href="https://vk.com/wall7476254_22428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Подгорный</a></p>

В Петрозаводске после ремонта крыши появились кровавые сосульки. Обложка © VK /
Игорь Подгорный

В Петрозаводске, что в Карелии, ремонт крыши одного из домов пошёл не по плану. На здании выросли большие сосульки кроваво-красного цвета, а тропинки около него превратились в багровые реки. Выйдя на улицу, горожане явно не ожидали увидеть такую ужасающую картину и тут же стали думать, что произошло. Не зная о проблемах с ремонтом, одни даже предположили, что на крыше случилось убийство. Другие решили, что кто-то так ярко отметил Хэллоуин.

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" сосульки. Фото © VK / Игорь Подгорный

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" сосульки. Фото © VK / Игорь Подгорный

"Что-то пошло не так при ремонте крыши дома в Петрозаводске. Думаю, дело в пропитке, которую использовали при обработке досок обрешётки. Это красиво", — считает один из жителей.

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" тропинки. Фото © VK / Игорь Подгорный

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" тропинки. Фото © VK / Игорь Подгорный

В соцсетях сообщают, что во время ремонта кровли в многоэтажке до снегопада рабочие покрыли крышу специальным составом, который защищает от коррозии. В результате после оттепели красная жидкость стала стекать на тротуар, а при низкой температуре замёрзла "кровавыми сосульками".

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" тропинки. Фото © VK / Игорь Подгорный

В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" тропинки. Фото © VK / Игорь Подгорный

В США ещё на трёх вечеринках в честь Хэллоуина расстреляли более 20 человек

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Никита Осипов
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