"Кровавые" сосульки на Хэллоуин перепугали жителей российского города

В Петрозаводске, что в Карелии, ремонт крыши одного из домов пошёл не по плану. На здании выросли большие сосульки кроваво-красного цвета, а тропинки около него превратились в багровые реки. Выйдя на улицу, горожане явно не ожидали увидеть такую ужасающую картину и тут же стали думать, что произошло. Не зная о проблемах с ремонтом, одни даже предположили, что на крыше случилось убийство. Другие решили, что кто-то так ярко отметил Хэллоуин.