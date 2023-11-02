"Кровавые" сосульки на Хэллоуин перепугали жителей российского города
В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" сосульки и тропинки
В Петрозаводске после ремонта крыши появились кровавые сосульки. Обложка © VK /
Игорь Подгорный
В Петрозаводске, что в Карелии, ремонт крыши одного из домов пошёл не по плану. На здании выросли большие сосульки кроваво-красного цвета, а тропинки около него превратились в багровые реки. Выйдя на улицу, горожане явно не ожидали увидеть такую ужасающую картину и тут же стали думать, что произошло. Не зная о проблемах с ремонтом, одни даже предположили, что на крыше случилось убийство. Другие решили, что кто-то так ярко отметил Хэллоуин.
В Петрозаводске после ремонта крыши появились "кровавые" сосульки. Фото © VK / Игорь Подгорный
"Что-то пошло не так при ремонте крыши дома в Петрозаводске. Думаю, дело в пропитке, которую использовали при обработке досок обрешётки. Это красиво", — считает один из жителей.
В соцсетях сообщают, что во время ремонта кровли в многоэтажке до снегопада рабочие покрыли крышу специальным составом, который защищает от коррозии. В результате после оттепели красная жидкость стала стекать на тротуар, а при низкой температуре замёрзла "кровавыми сосульками".
Ранее Лайф писал, что португальскую Анадию затопило вином после аварии на заводе. Сотни литров алкоголя превратили дороги в винные реки.