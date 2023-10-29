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29 октября, 15:56

В США ещё на трёх вечеринках в честь Хэллоуина расстреляли более 20 человек

В США продолжаются массовые расстрелы людей на вечеринках в честь Хэллоуина. Так, ещё в двух городах различные ранения получили свыше 20 человек, также известно минимум о трёх жертвах.

Обстановка в Чикаго после массовой стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина. Видео © YouTube / CBS Chicago

Как сообщает телеканал CBS Chicago, в Чикаго (штат Иллинойс) огнестрельные ранения получили 15 человек, двое из них сейчас находятся в критическом состоянии. Возраст пострадавших варьируется от 26 до 53 лет. Также стрельба произошла на вечеринке в Индианаполисе (штат Индиана). Там погиб один человек, ещё как минимум девять получили ранения. По данным телеканала CNN, пострадавшим от 16 до 22 лет. А в результате стрельбы в Мэнсфилде (штат Массачусетс) госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии четырёх человек. Ещё двое погибли, они были несовершеннолетними, сообщает телеканал News 5.

Ранее Лайф писал, что массовый расстрел произошёл во Флориде. В результате как минимум два человека погибли, ещё около 18 пострадали. Всё началось с конфликта между двумя группировками, которые находились неподалёку от района с барами и клубами.

СМИ узнали о разгильдяйстве полиции США, которая могла предотвратить массовую бойню с 18 жертвами

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Обложка ©

Getty Images / Joe Raedle

Наталья Исакова
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