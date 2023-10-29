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29 октября, 15:21

СМИ узнали о разгильдяйстве полиции США, которая могла предотвратить массовую бойню с 18 жертвами

AP: Полиция штата Мэн ещё в сентябре узнала об угрозах Роберта Карда

<p>Роберт Кард, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка ©<a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>X<a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ <a href="https://twitter.com/InfosFrancaises" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Infos Françaises</a></p>

Роберт Кард, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка © X / Infos Françaises

Полиция американского штата Мэн получила предупреждение об угрозах Роберта Карда ещё в сентябре. Подозреваемого в подготовке массовой стрельбы искали, но безрезультатно. Об этом агентству Associated Press рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Полиция покидает дом подозреваемого в массовой стрельбе в Мэне. Видео © X / Dom Lucre | Breaker of Narratives

"Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев", передаёт агентство.

Там добавили, что злоумышленника не удалось застать ни дома, ни на базе. После этого полицейские оставили поиски. Шериф округа признался, что не может вспомнить, предпринимали ли силовики какие-либо действия впоследствии. Начальник полиции города Сако Джек Клементс пояснил, что Карда пытались искать на протяжении двух недель. В ФБР при этом заявили, что не получали информации относительно стрелка.

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Полиция США несколько часов уговаривала сдаться пустой дом стрелка из Мэна

Напомним, Роберт Кард открыл огонь по посетителям боулинга и бара в Льюистоне вечером 25 октября. Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили несмертельные ранения. Происшествиерекордсмен среди себе подобных по количеству погибших за 2023 год. 28 октября подозреваемого нашли мёртвым, причина смерти не уточняется.

Дарья Нарыкова
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