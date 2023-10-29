СМИ узнали о разгильдяйстве полиции США, которая могла предотвратить массовую бойню с 18 жертвами

Полиция американского штата Мэн получила предупреждение об угрозах Роберта Карда ещё в сентябре. Подозреваемого в подготовке массовой стрельбы искали, но безрезультатно. Об этом агентству Associated Press рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Полиция покидает дом подозреваемого в массовой стрельбе в Мэне. Видео © X / Dom Lucre | Breaker of Narratives

"Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев", — передаёт агентство.