СМИ узнали о разгильдяйстве полиции США, которая могла предотвратить массовую бойню с 18 жертвами
AP: Полиция штата Мэн ещё в сентябре узнала об угрозах Роберта Карда
Роберт Кард, устроивший стрельбу в американском штате Мэн. Обложка © X / Infos Françaises
Полиция американского штата Мэн получила предупреждение об угрозах Роберта Карда ещё в сентябре. Подозреваемого в подготовке массовой стрельбы искали, но безрезультатно. Об этом агентству Associated Press рассказали сотрудники правоохранительных органов.
Полиция покидает дом подозреваемого в массовой стрельбе в Мэне. Видео © X / Dom Lucre | Breaker of Narratives
"Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев", — передаёт агентство.
Там добавили, что злоумышленника не удалось застать ни дома, ни на базе. После этого полицейские оставили поиски. Шериф округа признался, что не может вспомнить, предпринимали ли силовики какие-либо действия впоследствии. Начальник полиции города Сако Джек Клементс пояснил, что Карда пытались искать на протяжении двух недель. В ФБР при этом заявили, что не получали информации относительно стрелка.
Напомним, Роберт Кард открыл огонь по посетителям боулинга и бара в Льюистоне вечером 25 октября. Жертвами стрелка стали 18 человек, ещё 13 получили несмертельные ранения. Происшествие — рекордсмен среди себе подобных по количеству погибших за 2023 год. 28 октября подозреваемого нашли мёртвым, причина смерти не уточняется.