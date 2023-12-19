В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку
Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Обложка © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"
В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Инцидент произошёл в Кировском районе города. Проводится проверка.
"Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", — говорится в опубликованном сообщении.
В областной прокуратуре также отчитались о начатой проверке. Надзорный орган даст оценку исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, в том числе законности действий должностных лиц.
А в Санкт-Петербурге глыба упала на мать с двухлетней девочкой в коляске. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. О реакции правоохранителей не сообщалось.