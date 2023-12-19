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19 декабря, 12:29

В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку

<p>Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/prok76/3335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Прокуратура Ярославской области"</a></p>

Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Обложка © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"

В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Инцидент произошёл в Кировском районе города. Проводится проверка.

"Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", — говорится в опубликованном сообщении.

В областной прокуратуре также отчитались о начатой проверке. Надзорный орган даст оценку исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, в том числе законности действий должностных лиц.

  • Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"
    Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"
  • Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"
    Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"
  • Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"
    Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"

Место падения глыбы на девочку в Ярославле. Фото © Telegram / "Прокуратура Ярославской области"

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Матвей Константинов
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