В Ярославле снежная глыба упала на трёхлетнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Инцидент произошёл в Кировском районе города. Проводится проверка.

"Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", — говорится в опубликованном сообщении.

В областной прокуратуре также отчитались о начатой проверке. Надзорный орган даст оценку исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, в том числе законности действий должностных лиц.





