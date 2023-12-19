Глыба льда упала на коляску с ребёнком в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой. Об этом сообщает местный портал 78.ru со ссылкой на очевидцев.
Место ЧП, где глыба льда упала на коляску с ребёнком. Видео © t.me / 78 | Новости
По его данным, всё произошло сегодня утром в Красногвардейском районе города. Мать с ребёнком шли по Новочеркасскому проспекту, когда с крыши внезапно рухнула ледяная махина и упала прямо на коляску. Женщина сразу начала кричать и просить прохожих вызвать скорую помощь.
В итоге прибывшие медики госпитализировали малыша. В состоянии средней тяжести маленького пострадавшего доставили в ДГМКЦ ВМТ имени Раухфуса.
Это уже не первый инцидент с громадными сосульками. Ранее в Северной столице при падении глыбы льда погиб мужчина. Тело обнаружили на ступеньках продуктового магазина на пересечении Мечникова и Замшиной. Он лежал лицом в снег, а на ногах уже не было обуви.