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19 декабря, 10:43
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Глыба льда упала на коляску с ребёнком в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой. Об этом сообщает местный портал 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Место ЧП, где глыба льда упала на коляску с ребёнком. Видео © t.me / 78 | Новости

По его данным, всё произошло сегодня утром в Красногвардейском районе города. Мать с ребёнком шли по Новочеркасскому проспекту, когда с крыши внезапно рухнула ледяная махина и упала прямо на коляску. Женщина сразу начала кричать и просить прохожих вызвать скорую помощь.

В итоге прибывшие медики госпитализировали малыша. В состоянии средней тяжести маленького пострадавшего доставили в ДГМКЦ ВМТ имени Раухфуса.

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Это уже не первый инцидент с громадными сосульками. Ранее в Северной столице при падении глыбы льда погиб мужчина. Тело обнаружили на ступеньках продуктового магазина на пересечении Мечникова и Замшиной. Он лежал лицом в снег, а на ногах уже не было обуви.

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78 | Новости

Николь Вербер
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